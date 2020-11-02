Инвестируйте уверенно

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Выполнение работ по заготовке пиловочного сырья объемом 10 000 м31 / 4
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Срок исполнения4 месяца
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Сумма контракта10 702 100
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Инвестировано5 802 400
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4 899 700Прибыль компании от сделки
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Оказание услуг по рубке (валке) деревьев г.Окуловка1 / 4
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Срок исполнения2 месяца
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Сумма контракта7 434 021
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Инвестировано4 135 946
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3 298 075Прибыль компании от сделки
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Уверенные
инвестиции
Зарабатывате до 25% годовых на инвестициях в прибыльные отрасли экономики
Рассчитайте ваш доход
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Ваш доход за весь срок240 000 ₽
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Ежемесячный доход31 200 ₽
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Проценты к выплате240 000 ₽
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Процентная ставка24%
Как формируется такой доход?
Инвестируем капитал в три реальных сектора экономики, увеличиваем доходность за счет большого объема сделок. Зарабатывайте и получайте пассивный доход вместе с нами
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Вы инвестируете в нашу компаниюВыбираете удобную для вас программу, подписываете договор лично в офисе, либо через курьера
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Инвестируем средства в оборотный капиталЗаключаем сделки в нескольких направлениях для получения максимальной доходности за выбранный период
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Инвестиции приносят прибыльПолучаем прибыль от закрытых сделок
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Мы выплачиваем вам дивидендыВыплачиваем вам проценты от полученной прибыли переводом на расчётный счёт
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Торги по банкротству
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Лесозаготовка
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Госзакупки
Реализованные объекты
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Офисная недвижимость в Москва-Сити1 / 4
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Среднерыночная стоимость40 000 000
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Цена покупки на торгах29 000 000
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Цена реализации36 000 000
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7 000 000Прибыль компании от сделки
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Выполнение лесоустроительных работ на территории лесничеств Приморского края1 / 4
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Срок исполнения4 месяца
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Сумма контракта9 955 360
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Инвестировано5 687 354
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4 268 006Прибыль компании от сделки
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Выполнение работ для государственных нужд по воспроизводству лесов, расположенных на землях лесного фонда Саранского территориального лесничества1 / 4
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Срок исполнения1 месяц
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Сумма контракта3 332 486
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Инвестировано1 243 056
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2 089 430Прибыль компании от сделки
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Преимущества
Используйте свой капитал в два раза эффективнее по сравнению с доходом от банковского вклада
-
Процентная ставка составляет от 12 до 25% с возможностью получения выплат ежемесячно и ежегодно. Срок оборота вложений составляет от 6 до 36 месяцев. Условия инвестирования в финансовой компании Znak предлагают лучшие возможности, чем любой из банковских депозитов.
-
Используем международную систему менеджмента рисков ISO, которая применяется для оценки качества и безопасности деятельности. Уставный капитал компании составляет 143 000 000 рублей. Это минимальный размер имущества предприятия, доли владения которым распределяются между инвесторами соответственно размерам их вкладов. За счёт размера капитала ценные бумаги обладают 100% покрытием, что сводит риски к нулю. Форма передачи денежных средств в виде векселя обеспечивает максимальную защиту интересов инвестора.
-
Для того, чтобы начать инвестировать, достаточно суммы вложений от 100 000 рублей. Можете забыть об очередях и ожидании – обратиться за консультацией можно как напрямую в офисе, так и удаленно онлайн. По любым вопросам вам поможет личный менеджер
Инвестируйте уверенно
с финансовой компанией ZNAK
Ставки и условия
-
Выплата процентов в конце срока даёт получение дополнительных %
-
Процентная ставка при условии ежемесячной выплаты процентов
|100 - 500 тыс. ₽
|500 тыс. - 1 млн. ₽
|1 млн. ₽
|1 млн. + ₽
|6-12 мес.
|13% 12%
|15% 14%
|17% 16%
|19% 18%
|12-24 мес.
|15% 14%
|17% 16%
|19% 18%
|21% 20%
|24 мес
|17% 16%
|19% 18%
|21% 20%
|23% 22%
|24+ мес.
|19% 18%
|21% 20%
|23% 22%
|25% 24%
Минимальная сумма
100 000 ₽
Срок размещения
6-36 месяца
Процентная ставка
Дифференцированная, в зависимости от суммы инвестиций, срока размещения денежных средств и порядка выплаты процентного дохода
Начисление и выплата процентов
Ежемесячно, ежегодно, в конце срока
О компании
Мы помогаем нашим клиентам создавать уверенность в будущем. Предлагаем эффективные решения, обеспечивающие максимальный результат
1 000 000 000 ₽
Оборот активов под управлением компании
143 000 000 ₽
Уставный капитал компании
1 / 4
Работаем в сфере инвестиций с 2006 года. На данный момент в состав холдинга входит более 20+ компаний. Общий оборот активов превышает 1 млрд. рублей. Вкладываем накопленный опыт в систематический подход к инвестициям, глубокое исследование рынка, ответственное и эффективное управление всеми этапами инвестиционного цикла
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487+Сделок проводим в год
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с 2006Года на рынке инвестиций
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396Довольных инвесторов
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120+Сотрудников в штате компании
Директор компании
Юсупова Мадина
Окончила Санкт-петербургский государственный экономический университет по специальности «экономика». Является аттестованным финансовым советником. Имеет несколько сертификатов в таких направлениях, как «менеджмент», «управление персоналом», «финансовые рынки»
Знает всё о деньгах и финансовых инструментах. До прихода в компанию работала в «ОТП-Банке», 4 года руководила в инвестиционных и брокерских компаниях. Неоднократно была спикером на семинарах по повышению финансовой грамотности населения в Саратове и Саратовской области
Гарантируем защиту вашего капитала
-
ISO это международная система оценки качества и безопасности деятельности. Стандарты ISO включают в себя оценку множества критериев бизнеса для защиты интересов потребителей. Сертификация проводится официальными комитетами стандартизации с 1946 года
-
143 000 000 ₽Уставный капитал является минимальным размером имущества предприятия. Доли владения активами при создании уставного капитала распределяются между инвесторами соответственно размерам их вкладов. Статья N 14-ФЗ (ред. от 04.11.2020) от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью»
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1 000 000 000 ₽Данная сумма покрывает все возможные риски инвесторов и гарантирует сохранность инвестиций согласно закону №127-ФЗ от 26 октября 2002 года и ст.61, ст.65 Гражданского кодекса Российской Федерации
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Совокупная стоимость имитированных векселей не превышает размера уставного капитала компании, что позволяет Вам быть уверенными, что Вы приобретаете ценные бумаги со 100% покрытием. Это сводит риски инвестирования в данный инструмент практически к нулю
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Передача денежных средств осуществляется посредством приобретения простого процентного векселя – долговой ценной бумаги, обеспечивающей максимальную защиту интересов инвестора
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